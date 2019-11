Braziliaanse ex-president Lula kan vrijkomen na arrest Hooggerechtshof

Dankzij een arrest dat het Hooggerechtshof in Brazilië donderdag uitsprak, kunnen duizenden gevangenen worden vrijgelaten, onder wie ook de voormalige president Luiz Inacio Lula da Silva. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar en tien maanden voor corruptie en zit al meer dan een jaar achter de tralies.

Met zes stemmen voor en vijf tegen maken de magistraten een einde aan de jurisprudentie waarmee iemand in de cel moet blijven als hij in beroep is gegaan totdat zijn veroordeling in hoger beroep bevestigd is. Dat is het geval bij Lula.

Hij zit sinds april 2018 een gevangenisstraf uit omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn omdat Lula miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.