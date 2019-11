Hulp gevraagd van spoeddiensten na granaataanslag

De drugsoorlog in Antwerpen telt nu al zeventig schietpartijen op goed drie jaar tijd, aanslagen met handgranaten inbegrepen. Het jongste spraakmakende feit gebeurde op 2 september ’s nachts in de Guldensporenstraat in Borgerhout. Een man gooide een granaat onder een bestelwagen en maakte zich uit de voeten met zijn fiets. Hij viel nog bijna, maar kon toch net op tijd ontkomen voor de knal.

Een opsporingsbericht van de federale politie met duidelijke camerabeelden van de feiten leverde niks op. Meer nog: heel het onderzoek naar de afrekeningen in het drugsmilieu vlot niet echt, om het mild te zeggen. Voor zover geweten is er nog maar één veroordeling en zit er één persoon in voorhechtenis.

Tientallen namen

Daarom lijkt de onderzoeksrechter nu over te schakelen naar iets drastischer methoden. Vorige week stuurde het gerecht een brief naar heel wat Antwerpse ziekenhuizen met de dwingende vraag tot medewerking. Het gerecht wil namelijk de naam van iedereen die zich tussen 2 en 13 september aandiende op de spoeddiensten met verwondingen aan de handen of de onderarmen. Blijkbaar gaan de speurders ervan uit dat de fietsende granaatgooier zich verwondde bij de feiten. Bijkomend criterium is de leeftijd. Het gerecht is alleen geïnteresseerd in patiënten tussen 14 en 30 jaar, zo staat nog in de brief.

Het Antwerpse parket bevestigt het bestaan van de vraag tot medewerking, maar wil er verder niets over kwijt. Woordvoerster Renée Willems van de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen, de grootste ziekenhuisgroep uit de omgeving, geeft er het volgende over mee: “Bij ons passeren op een gemiddelde periode van twaalf dagen zo’n kleine vierduizend mensen. Die moeten nu allemaal uitgezocht worden.”

Andere ziekenhuisgroepen reageerden gisteren niet. Hoelang de uiteindelijke lijst van mensen met handwonden zal zijn, is nog koffiedik kijken, maar dat zullen er toch snel tientallen zijn.

Wat met de privacy?

Bij de Privacycommissie zien ze niet al te veel graten in de opmerkelijke zet van de onderzoeksrechter. “Op privacygebied valt hier niet veel tegen in te brengen”, zegt David Stevens, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie). “Het gaat om een zwaar misdrijf dat het best zo snel mogelijk opgehelderd wordt. De actie van de onderzoeksrechter is misschien opmerkelijk, maar lijkt mij op het eerste gezicht niet echt buiten verhouding. Uiteraard is het vervelend voor al die mensen die zich die dagen met verwondingen aan de hand gemeld hebben, maar die geheel onschuldig zijn. Ze krijgen mogelijk bezoek van de politie. Nu, dat weegt mijn inziens niet echt op tegen het feit dat via deze onderzoeksdaad de zaak opgelost zou kunnen geraken.”

(cds)