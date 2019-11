Eind juli verscheen een vacature op de website van het zorgbedrijf. Ook de politieke partijen werden aangeschreven om mee te zoeken. Kandidaten konden zich tot eind augustus aanmelden.

“De termijn voor de kandidaatstelling was echter veel te kort”, zegt Stas. “Dat is een nauwelijks verholen manier om de raad van bestuur verder aan te dikken met getrouwen. Sp.a besloot niet mee te doen aan deze poppenkast. Het is dan ook geen verrassing dat de uiteindelijke kandidaten niet onafhankelijk zijn zoals beweerd wordt. Als de stad het echt goed voor heeft met haar zorgbedrijf, dan start ze een nieuwe procedure en gaat ze op zoek naar écht onafhankelijke experts die elkaar aanvullen en een échte meerwaarde kunnen zijn voor de dienstverlening in onze stad”, aldus nog Stas.

“De oproep tot kandidaatstelling is volgens de wettelijke normen verlopen”, reageert voorzitter Pascy Monette (Open Vld). “De oproep werd op de website van het zorgbedrijf gepubliceerd en tegelijk werden alle fracties vertegenwoordigd in de OCMW-raad, per e-mail ingelicht over de oproep. Kandidaturen konden ingediend worden tot eind augustus bij de algemeen directeur van het zorgbedrijf. Iedereen heeft ruim vijf weken de tijd gehad om mensen die volgens hen een bijdrage kunnen leveren aan het zorgbedrijf, te polsen en te motiveren om zich kandidaat te stellen”, zegt Monette.

Expertise

Waarom heeft sp.a zelf niemand voordragen, hadden zij dan niemand met de nodige expertise? David Engelbos Fiscalist

Uiteindelijk waren er slechts drie kandidaturen, namelijk van de heren Jan Vanderkerken (uroloog en ex-CD&V-kandidaat), David Engelbos (fiscalist en ex-Open Vld-kandidaat) en Ludo Brepoels (boekhouder, voorgedragen door N-VA).

Jan Vanderkerken wilde niet reageren. David Engelbos deed dat wel. “Ik wil graag mijn expertise die ik in al de jaren heb opgebouwd ter beschikking stellen van het zorgbedrijf. Ik begrijp de reactie van sp.a niet. Waarom hebben zij niemand voordragen, hadden zij dan niemand met de nodige expertise?”, stelt Engelbos. Bij N-VA weerlegt Jo François de aantijging. “Ludo Brepoels is geen zakenrelatie van mij. Als financiële beroeper ken ik hem, net zoals ik tientallen anderen ken, gezien mijn jaren ervaring in die wereld. Ik ben blij dat deze degelijke kandidaat het wil doen, al zou hij een sp.a-lidkaart hebben, hij is gewoon een goede kandidaat voor deze functie als expert bij het zorgbedrijf”, besluit François.