Hoewel een “noodtest” met een nieuwe capsule voor bemand ruimtetransport maandag niet helemaal volgens het boekje is verlopen, is die toch een “succes”, zo heeft raketbouwer Boeing donderdag bekendgemaakt.

Vanop een klein lanceerplatform op de militaire basis White Sands in de staat New Mexico vuurde Boeing zijn Starliner met zijn eigen vier noodmotoren de hoogte in, om een noodgeval bij lancering te simuleren ...