Ben Weyts niet te vinden voor Waals idee: “Geen smiley’s in het schoolrapport”

De nieuwe Vlaamse minister van Ondewijs, Ben Weyts (N-VA), is niet te vinden voor het Waalse idee om negatieve commentaren uit het schoolrapport te bannen. Dat zei hij donderdag in het parlement na een vraag van Elisabeth Meuleman (Groen). “Ik denk dat het belangrijk is dat er een duidelijke evaluatie is, geen smiley of wat dan ook, maar een duidelijke evaluatie waar je iets aan hebt als leerling en als ouder. Dat is essentieel.”