Belgische IS-kinderen in Syrië - OCAD-baas bepleit internationale samenwerking

Op een hoorzitting in het Europees Parlement heeft directeur Paul Van Tigchelt van het OCAD donderdag meer internationale samenwerking bepleit rond de repatriëring van kinderen van Europese IS-strijders uit de kampen in het noordoosten van Syrië. Van Tigchelt wees ook op de vele obstakels voor een berechting van de ouders in de regio, een piste die de Belgische regering met andere Europese landen actief onderzoekt.