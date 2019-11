Bianca sterft in ‘Thuis’ en dat brengt Tom in een lastig parket

Het was een blij weerzien met het personage Aïsha, gespeeld door Maya Albert, in Thuis. Helaas waren de omstandigheden minder vrolijk. Frank Bomans (Pol Goossen) kreeg een mokerslag te verwerken: zijn dochter Bianca (Merel De Vilder Robier) overleed aan haar verwondingen na een auto-ongeluk. Bianca’s toestand was al een tijdje instabiel. Haar vriend Mo (Noureddine Farihi) was op slag dood bij de crash.

Nu rest de vraag: wat gebeurt er met de kleine Robin, de enige overlever van het ongeluk? Jaren geleden vertrok Bianca met haar zoontje en Mo naar Marokko, nadat was uitgekomen dat haar toenmalige vriend Tom (Wim Stevens) haar had bedrogen. Aangezien die nog levend en wel is, lijkt het logisch dat Robin bij zijn papa zal intrekken. Maar Tom staat niet bepaald te springen om zijn rol als vader op te nemen, tot grote woede van zijn moeder Marianne (Leah Thys).