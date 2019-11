Sean De Bie vindt onderdak bij Wallonie-Bruxelles

Sean De Bie heeft onderdak gevonden bij het Waalse Wallonie-Bruxelles. De 28-jarige allrounder lag dit seizoen onder contract bij het Nederlands-Belgische Roompot-Charles. Die ploeg houdt er straks mee op.

De Bie kende bovendien zelf een moeilijk seizoen. Een zwaar trainingsongeval in Italië zorgde ervoor dat De Bie, ex-Lotto-Soudal, een belangrijk deel van het seizoen in rook zag opgaan. De Bie was intussen opnieuw aan het koersen en startte de voorbije weken ook in enkele Spaanse veldritten.

De zoektocht naar een nieuwe werkgever verliep tamelijk stroef maar kent nu toch een succesvol einde. De Antwerpenaar tekende vanmiddag een contract dat hem volgend seizoen verbindt aan het team van manager Christophe Brandt.