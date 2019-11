Lestienne bezorgt Standard de zege in blessuretijd, Europese overwintering kan nog altijd voor Rouches

Standard heeft zijn kansen op Europese overwintering in de Europa League een flinke boost gegeven. Een doelpunt van Maxim Lestienne in blessuretijd bezorgde de Rouches de zege (2-1) tegen Eintracht Frankfurt. Dankzij deze zege komen de Luikenaren in de stand naast Frankfurt op de tweede plaats in hun groep en is de kans op een Europese overwintering aanzienlijk gestegen.