Dankzij buurman Frank De Paepe bleef donderdagavond een brand in de Peerboomstraat in Bret beperkt tot het meubilair. Frank kon het vuur blussen met zijn grote brandblusser.

De brand in het huis was rond 19 uur ontstaan door een kaars die op een rekje stond. Het vuur kon zich via het meubilair snel verspreiden en de bewoonster bracht onmiddellijk haar twee honden in veiligheid ...