Minister van Staat Willy Claes roept de sp.a op om deel te nemen aan de federale regering. Hij vindt dat zijn partij verantwoordelijkheid moet nemen om uit de impasse te geraken.

Uit noodzaak, vindt Claes. Hij is bezorgd over de belabberde toestand van ons land. Ruimte voor grote avonturen is er niet, zegt Claes. Volgens Claes is al zeker 20 miljard nodig om het gigantische gat in de begroting, de sociale zekerheid en de broodnodige investeringen in ons leger te financieren.