Daar zijn de kerstreclames: deze scoort goede punten, ook voor ongeloofwaardigheid

Al is het nog 7 weken tot Kerstmis, ook in de reclamewereld begint de race naar de “meest Kerstige reclamespot”. De Amerikaanse keten Hobby Lobby haalt alvast goede punten met hun -uiteraard melige- kerstreclame.

In de spot zie je een moeder met een druk leven: zorg dragen voor haar tienerzoon, een huishouden, te combineren met haar job als verpleegster. Maar dan beseft de zoon wat zijn mama allemaal voor hem doet, en wil hij iets terugdoen… Voor de meeste ouders zal de spot wel ongeloofwaardig zijn, check het clipje voor de acties van de zoon. Maar het clipje raakt een gevoelige snaar, velen zien er een ondersteuning in voor alleenstaande moeders. De reacties op sociale media zijn dan ook quasi unaniem lovend.

De komende weken duiken vast nog heel wat dergelijke reclamespots op. Zeker in het Verenigd Koninkrijk en in de VS zijn de kerstreclames altijd iets om naar uit te kijken.