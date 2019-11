Brussel -

Donderdag is het proces tegen Fabien Neretsé begonnen, die terechtstaat voor de betrokkenheid bij genocide- en oorlogsmisdaden in Rwanda in de jaren 90. Op de eerste dag van het proces richtte Arnaud d’Oultremont, de federale procureur, zich tot de jury: “Er werd een genocide op de Tutsi’s gepleegd, het heeft plaatsgevonden en het is onbetwistbaar”.