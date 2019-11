Het tekort op de Belgische begroting zou dit jaar toenemen tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt in haar economische herfstprognoses.

De voorbije lente, toen de federale regering al ruim vier maanden in lopende zaken was beland, verwachtte de Commissie nog dat het begrotingstekort zou stijgen van 0,7 procent in 2018 tot 1,3 procent ...