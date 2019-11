Bib Gourmand Benelux 2020: hier kan je betaalbaar en lekker eten

Michelin heeft voor het twaalfde jaar op rij culinaire inspecteurs op pad gestuurd om op zoek te gaan naar fijne adresjes, waar je drie gangen kunt eten voor maximum 39 euro. De focus in de nieuwe gids ligt op lokale lekkernijen en tradities. Een overzicht van de warm aanbevolen eetgelegenheden.

In ons land zijn achttien nieuwe adresjes toegevoegd aan de gids. Het valt op dat de Belgische cuisine steeds meer teruggrijpt naar traditionele Franse keuken en gerechten van eigen bodem. Bij het gerenommeerde Vino Vino in Namen, bijvoorbeeld, dragen ze bistroklassiekers hoog in het vaandel. Nog enkele adresjes onder de nieuwelingen, die je allemaal terugvindt op onderstaand kaartje: La Charcuterie in St-Gillis, l'Amitié in Antwerpen en Quatre Mains in Brugge.

Het groeiende belang van producten uit eigen grond is een duidelijke trend in deze nieuwe editie van de Bib Gourmand. “Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker,” zegt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux in een persbericht. “Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij, en u krijgt een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.”

Als er één internationale keuken doorsijpelt bij de Belgische nieuwkomers, dan is het wel de Aziatische. De gids is lovend over Car Bon in Elsene en Station 3 in Kraainem. (Lees verder onder het kaartje)





Nederland en Luxemburg

In de nieuwe gids worden verder zeventien nieuwe Nederlandse restaurants opgenomen zoals Boompjes in Overloon en Plantage 87 in Oude Wetering, waar groenten de hoofdrol krijgen. In het Groothertogdom Luxemburg worden twee extra restaurants bekroond met een Bib Gourmand. Het gaat om Two 6 Two in Strassen, die de inspecteurs kon verleiden met internationale aroma’s en technische beheersing. L’Atelier Windsor in Luxemburg is dan weer de place to be voor liefhebbers van de Franse chef Auguste Escoffier.

De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt in ons land vanaf 22 november verkocht voor 17,95 euro.