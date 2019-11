Pommeline confronteert Fabrizio: “Ik ging van ‘droomvrouw’ naar stuk vuil”

Bij ‘Celebs gaan daten’ ontvangt Goedele Fabrizio en Pommeline. Daar vertelt Pommeline wat ze het moeilijkste vond aan hun breuk.

Pommeline is alvast verrast wanneer ex-lief Fabrizio in een net pak opdaagt. “Ga jij straks nog trouwen misschien?” De toon is meteen gezet wanneer Pommeline zo ver mogelijk van haar ex neerploft in de zetel en Fabrizio onmiddellijk zijn jasje moet uitdoen omdat hij het zenuwachtig warm krijgt.

Waarom Pommeline nog zo afziet van de breuk? “Ik voelde mij niet meer gewaardeerd. Ik ging van ‘droomvrouw’ naar stuk vuil en ik heb dat echt niet zien aankomen. Wij zitten bij een weddingplanner terwijl je al bij een ander zat. Je geeft me een puppy voor mijn verjaardag en exact een week later laat je me vallen”, vertelt de blondine zichtbaar geëmotioneerd. “Je hebt me in een droom doen geloven en dan heb je me alles afgepakt, dat deed heel veel pijn Fabri.”

