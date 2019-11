Wil je jouw lokken laten verven, maar is je haar nog nooit eerder gekleurd? Dan zijn er een paar dingetjes handig om te weten. BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft zijn tips.

Het belangrijkste is dat je weet welk effect je wilt. Wil je een coupe in één kleur of ga je voor schakeringen? Eén tint betekent dat het product in contact komt met je hoofdhuid ...