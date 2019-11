Passanten filmen muizen in Brussels ribbetjesrestaurant, dat vorig jaar al eens moest sluiten

Het ribbetjesrestaurant Amadeus wordt opnieuw geteisterd door rondlopende muizen. Vorig jaar moest de zaak in Brussel ook al eens dicht door hygiëneproblemen. “We hebben het restaurant in het vizier.”

Een wandelaar merkte dinsdagavond - op het moment dat het restaurant ging sluiten - dat er muizen in het restaurant ronddartelden, legde het moment vast op zijn smartphone en plaatste het op sociale media. Het filmpje - waarop verschillende muizen te zien zijn die ongestoord door het restaurant hollen, terwijl het bedieningspersoneel nog wat doorwerkt - werd al duizenden keren bekeken.

Ook het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft het filmpje al opgemerkt. Dat nam ondertussen contact op met de passant en vroeg hem klacht neer te leggen tegen het restaurant.

“Wij nemen dit filmpje zeer ernstig, zeker omdat het restaurant in het verleden al is gesloten wegens een gebrekkige hygiëne”, vertelt Liesbeth Van De Voorde van het FAVV.

“Restaurant in het vizier”

Eind augustus 2018 werden restaurantvestigingen in Brussel en in Kruishoutem van deze eigenaar nog gesloten wegens problemen met ongedierte.

“Normaal onderwerpen onze controleurs om de drie jaar een restaurant aan een onderzoek. Bij inbreuken kunnen er verschillende gevolgen gegeven worden. Zo kan een waarschuwing gepaard gaan met verbeterpunten, waarna korte tijd later een nieuwe controle volgt. We bekijken dan of alles wat op papier gezet is, ook uitgevoerd wordt. We kunnen daarnaast ook boetes uitdelen. Maar als er grote problemen zijn en de consument loopt een risico, dan kunnen we overgaan tot een tijdelijke sluiting.”

“Dat zijn uitzonderingen, maar bij Amadeus is het verleden jaar wel gebeurd. Dat er opnieuw muizen gespot zijn, is gewoon onaanvaardbaar en we gaan hier zeker gevolg aan geven. We hebben het restaurant dus in het vizier.”

Dat het FAVV het muizenprobleem in Amadeus deze keer via sociale media te weten kwam, maakt de zaak een beetje ingewikkelder. “Vooraleer we overgaan tot actie moeten we zeker zijn van de authenticiteit van het filmpje. Maar toch raden we klanten eerst aan een gesprek met de eigenaar aan te gaan. Daarna kunnen ze ons klachtenformulier nog invullen zodat wij kunnen overgaan tot actie.”

“Moeilijk tegen te houden”

Klodjan Zugu van de Amadeus Groep laat weten dat het probleem van de muizen zich vooral op straat situeert. “We hebben er samen met de verschillende buren al langer last van. Het probleem situeert zich in de afvalverwerking. De horecazaken zetten ’s avonds hun vuilniszakken buiten, maar daklozen scheuren die ’s nachts open, wat ongedierte aantrekt. Als er dan de volgende dag een levering gebeurt, kan het zijn dat die ratten mee binnenglippen. Dat is enorm moeilijk tegen te houden.”

Volgens Zugu heeft het FAVV op 21 oktober het restaurant aan een controle onderworpen, en werden er geen gebreken vastgesteld. “De controleurs vertelden me toen dat alles volgens de regels was. Naar aanleiding van het filmpje zijn er trouwens opnieuw controleurs opgedoken woensdagavond. Ook nu konden ze geen onregelmatigheden vinden.” Zugu heeft voor het muizenprobleem ook al contact opgenomen met de stad Brussel. “Ze vertelden mij dat ze bezig waren met het probleem. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld om grote containers in de buurt te plaatsen, maar ik heb voorlopig nog geen reactie van de stad gekregen.”

“Net zoals Amsterdam en Parijs zijn ook in Brussel veel muizen”, bevestigt Marc Van Muylders van Horeca Brussel. “Je zit in Brussel ook met de realiteit van de Zenne, die aan het oog is onttrokken. Het probleem gaat nooit verdwijnen - zelfs de beste restaurants hebben muizen in het gebouw - maar kan goed aangepakt worden. Ten eerste door voedsel zo op te slaan dat muizen er niet aankunnen, maar ook door met gespecialiseerde firma’s in zee te gaan. Het is moeilijk te zeggen of Amadeus dat gedaan heeft. Ik denk niet dat andere restaurants hier meteen mee geassocieerd zullen worden.”