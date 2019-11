Iran is donderdagmorgen opnieuw van start gegaan met de verrijking van uranium in de installatie in de buurt van het Fordo. Dat blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (AEOI).

“Donderdag is, in de eerste minuten van de dag, overgegaan tot het injecteren van uraniumgas in de centrifuges voor de productie van verrijkt uranium”, zo blijkt uit de mededeling van AEOI. Iran had woensdag ...