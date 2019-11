Levensverwachting Vlaamse mannen bezig aan inhaalbeweging

De levensverwachting van Vlaamse mannen is aan een inhaalbeweging bezig. Waar het verschil met vrouwen in 2007 nog iets meer dan vijf jaar bedroeg, was dat in 2017 nog zowat vier jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Tegelijk telde 2017 het hoogste aantal sterfgevallen in dertig jaar. Maar dat is niet onlogisch met een groeiende en verouderende bevolking.