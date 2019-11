Federale Politie plaatst nieuwe naam op most wanted-lijst: wie is Keven De Cooman?

De Federale Politie heeft een nieuwe naam op de most wanted-lijst geplaatst: Kevin De Cooman. De 37-jarige man uit Merchtem werd veroordeeld voor de moord op Frederik Heyvaert. Na een nachtje stappen bleef het slachtoffer bij hem logeren. In zijn woning schoot het slachtoffer in het hoofd, daarna verstopte De Cooman het lichaam in zijn bestelwagen. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel, is spoorloos en behoort nu tot de meest gezochte criminelen van ons land.