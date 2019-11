Bij Club Brugge kunnen ze niet lachen met penaltyfrats van Mbaye Diagne

Club Brugge liet woensdagavond op het veld van PSG dé kans liggen om een onverhoopt punt te pakken in de Champions League. Een kwartier voor tijd pakte de ingevallen Mbaye Diagne bij een 1-0-achterstand een penalty af van vaste strafschopnemer Hans Vanaken, om de bal daarna zwakjes in de handen van Keylor Navas te trappen. Dat ze hier bij blauw-zwart allerminst mee konden lachen was duidelijk. “Hier moet een woordje over gepraat worden.”