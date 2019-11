Turkse president Erdogan ontmoet op 13 november VS-collega Trump in Washington

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontmoet op 13 november wel degelijk zijn Amerikaanse collega Donald Trump in Washington, zo heeft het Turkse presidentschap woensdag meegedeeld.

Beide leiders hebben woensdag met elkaar getelefoneerd. Zij “hebben herbevestigd dat zij elkaar zullen zien in Washington op 13 november, op uitnodiging van president Trump”, aldus het communiqué.

Erdogan had ermee gedreigd zijn bezoek te annuleren ten gevolge van de spanningen rond Syrië en een stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden rondom de Armeense volkerenmoord.

Trump tweette kort daarna dat hij “net een zeer goed telefoongesprek” met Erdogan had gehad. “Hij informeerde me dat zij talrijke strijders van IS hebben gevangen genomen waarover er berichten waren dat zij tijdens het conflict (in het noordoosten van Syrië, nvdr) waren ontsnapt”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Die voegde eraan toe met zijn Turkse collega ook te hebben gesproken over de situatie aan de grens met Syrië, de uitroeiïng van het terrorisme en het beëindigen van de vijandelijkheden met de Koerden. “Ik kijk ernaar uit om president Erdogan volgende week woensdag 13 november op het Witte Huis te zien”.