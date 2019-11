Waarom Bazart-frontman Mathieu Terryn ooit in een groen, strak pakje moest kruipen

De slimste mens ter wereld heeft woensdagavond even over de taalgrens gekeken om een kandidaat binnen te halen. De Waalse komiek Alex Vizorek moet de taalbarrière zien te overbruggen. Daarnaast komen we te weten waarom Mathieu Terryn voor De ideale wereld eens in een strak, groen pakje moest kruipen.