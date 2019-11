Knusse zithoekjes, vuurkorven en dirndls: meer is er niet nodig om de Oostenrijkse sfeer naar Limburg te halen. Maar ook zonder skivakantie kan je bij ons steeds vaker aan de après-ski.

Dorpsstube in Ham: “Jaarlijkse skivakantie als inspiratiebron”

Zelfs als de paasklokken al lang terug in Rome zijn, kan je aan het Heldenplein in Oostham nog je Oostenrijks hart ophalen in de Dorpsstube ...