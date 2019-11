Vliegtuig in Schiphol wordt geëvacueerd, hulpdiensten massaal aanwezig

Ambulances, arrestatieteams en traumahelikopter zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar Schiphol of zijn reeds ter plaatse, zo hebben meerdere Nederlandse media gemeld. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Een passagier aan boord meldt onze redactie dat het gaat om een woordenwisseling tussen een passagier en het cabinepersoneel.