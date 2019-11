Open Vld en N-VA willen exportverbod voor geneesmiddelen waarvan tekort dreigt

Kamerleden Kathleen Depoorter (N-VA) en Robby De Caluwé (Open Vld) dienen samen een wetsvoorstel in om het tekort aan geneesmiddelen op te vangen. Ze willen onder meer een exportverbod kunnen instellen voor geneesmiddelen waarvoor een tekort dreigt. CD&V en MR gaven volgens de indieners reeds aan het wetsvoorstel te steunen.

Een tekort aan geneesmiddelen houdt een vanzelfsprekend risico in voor de patiënten, zeggen Depoorter en De Caluwé. Vaak is het echter zo dat de patiënt alsnog geholpen kan worden met een alternatief geneesmiddel, maar dat is doorgaans duurder en de patiënt moet mogelijk zelf opdraaien voor de kosten.

Depoorter en De Caluwé willen nu enkele concrete stappen zetten om de tekorten aan geneesmiddelen tegen te gaan. Het zou mogelijk moeten worden om een exportverbod in te stellen voor geneesmiddelen waarvan een tekort wordt gemeld, terwijl de farmabedrijven verplicht zouden worden te melden wat de oorzaak is van de gerapporteerde tekorten.

Als patiënten wegens een tekort beroep moeten doen op een alternatief geneesmiddel, moet het het verantwoordelijke farmabedrijf zelf zijn dat voor het tekort opdraait. “Op die manier worden de financiële gevolgen van de tekorten niet gedragen door de patiënt, noch door de sociale zekerheid”, zeggen Depoorter en De Caluwé.

De twee initiatiefnemers maken zich sterk dat ze reeds de steun van CD&V en MR hebben voor hun voorstel.