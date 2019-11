Wie is Giambattista Valli, de ontwerper van de nieuwste designcollectie voor H&M?

Zijn naam doet al langer de ronde in koninklijke middens en ook Hollywoodsterren houden van zijn werk. En nu maakt het grote publiek kennis met de Italiaanse ontwerper Giambattista Valli: hij stelt donderdag zijn betaalbare lijn voor in samenwerking met H&M. Een blik op zijn visie, stijl en belangrijke modemomenten.

Hij is dol op vintage boeken, behangpapier met landschappen, Italiaans meubilair en beeldhouwwerk, extravagante porseleinen beeldjes, YSL-memorabilia en de kuststad Positano. Daarnaast kan hij niet zonder het Blenheim Bouquet-geurtje van het Britse parfumhuis Penhaligon’s en de zeetong in de Parijse brasserie Lipp, waar ook Kate Moss weleens over de vloer komt. Giambattista Valli - een rasechte Italiaan - laat zich overal ter wereld inspireren, maar zijn thuisstad Rome zit het diepst in zijn hart. Die authentieke romantiek van de stad komt keer op keer terug in zijn collecties, voorzien van een flinke dosis glamour.

Caroline Lee Bouvier - kortweg Lee Radziwill - hier met haar goede vriend Giambattista Valli Foto: ISOPIX

“Zowel zijn gevoel voor perfectie als zijn nieuwsgierigheid is grenzeloos. Hij heeft de ziel van een dichter”, schreef de in februari overleden Caroline Lee Bouvier in een column. De zus van Jackie Kennedy is niet de enige die bewondering koesterde voor de 53-jarige Italiaan, die met couture debuteerde in 2011 en er ook meteen de Star Honoree Award van Fashion Group International mee in de wacht sleepte. De Franse organisatie Chambre Syndicate de la Haute Couture vindt hem een genie in dat departement. Als blijk van appreciatie accepteerde de organisatie hem als enige niet-Fransman als lid van het selecte clubje designers.

Jurken uit een sprookjeswereld

Een echt Valli-ontwerp herken je aan complexe silhouetten met veel frulletjes en tule,die een look een hoog decoratief gehalte meegeven. “Een gewaagde combinatie, zeker als de verkeerde handen eraan werken. Maar hij beschikt over het talent om het elegant te houden en vrouwen nog meer te laten stalen”, schrijft The Independent. Begin 2017 merkte Suzy Menkes, modejournaliste bij de Amerikaanse Vogue, op dat Valli subtiel een andere richting insloeg. Hij bouwt zijn defilés traditioneel op rond zware verhaallijnen, maar zijn ontwerpen zelf zijn voortaan minder dramatisch. “Zonder bruggen te verbranden of de mode dramatisch te veranderen, gaat Giambattista op zijn eigen zoete manier verder. De lijn was zo luchtig als een briesje”, schreef ze toen. Een weg die werd gekozen om ook een jonger publiek aan te spreken.

Die aanpak wérkt. Op de rode loper kiezen vrouwen - jong en ouder - graag voor zijn opvallende galajurken. Onder meer Rihanna, Serena Williams, Jennifer Lopez, Adele en Emma Roberts kozen al voor een op maat gemaakte Valli, waarvoor je minstens 20.000 pond (omgerekend 23.200 euro) moet rekenen. Hoewel lange, feeërieke gewaden zijn handelsmerk zijn, kan Valli ook verrassend uit de hoek komen met kort en barokke prints. Ex-presidentsvrouw Michelle Obama heeft een jurkje tot op de knie in haar garderobe, net als Blake Lively. Koningin Rania van Jordanië werd in 2015 gespot met een mauve blouse van de man met wijde mouwen.

Soms houdt hij het ook sober. Een mooi voorbeeld van zijn ingetogen luxe is de trouwjurk van Charlotte Casiraghi, dochter van prinses Caroline van Monaco. Zij trouwde eerder dit jaar in een op maat gemaakt exemplaar met een rok in verschillende laagjes, transparante pofmouwen en geborduurde bloemen.

Zijn H&M-collectie

In het najaar van 2019, op 7 november om precies te zijn, ligt het resultaat van Valli’s typische stijl in een budgetvriendelijke versie in de rekken van geselecteerde H&M-filialen wereldwijd. “De Zweedse keten gaf mij de kans om mijn visie op stijl en schoonheid te tonen aan het grote publiek”, zei hij eerder in een persbericht.

Wat te verwachten? In de aanloop naar de lancering ging de aandacht vaak op hét pronkstuk: de vuurrode jurk uit tule. Topmodel Kylie Jenner (foto bovenaan) huppelt er in de bijhorende campagnevideo mee door een botanisch doolhof in Rome. Ook de mouwloze cocktailjurk waarin Chiara Ferragni mocht opdraven is al een van de populairdere items. In de collectie, die bestaat uit een mannen- en vrouwenlijn, vinden de fans ook korte jurken terug met appliqués, bovenstukken met een knipoog naar schilderijen, veel ruches, rood en bloemenprints. Voor de liefhebbers van stoer zijn er panty’s met de merknaam op geschreven, donkere stuks met transparante lagen, ensembles in dierenprint en zwarte hoodies.

Giambattista x H&M is verkrijgbaar vanaf donderdag 7 november in de winkels en online, zolang de voorraad strekt. Prijzen schommelen tussen de 14,99 euro (voor een paar kousen) en 399 euro (voor de rode tulejurk).