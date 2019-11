Heldhaftige kajakkers redden kalfje uit rivier

Enkele kajakkers hebben zich afgelopen weekend ware helden getoond, toen ze een kalfje redden dat in de Dijle was gesukkeld in Oud-Heverlee.

De twee kwamen het diertje tegen toen ze zaterdag met een groep aan het kajakken waren. Het kalfje zat helemaal langs de oever verstopt onder het lange gras. Daarop stapten de kajakkers - gelukkig gekleed in speciale waterdichte pakken - uit hun boot en gingen op het kalfje af. Een van hen kon het dier optillen en klom met het dier in de armen de bijna twee meter hoge oever op. Toen ook een tweede kajakker kwam helpen, kregen ze het dier naar boven.

Het kalfje stond duidelijk al even in het water en was onderkoeld. De kajakkers bleven ter plaatse tot het na even uit te rusten, terug opstond en ging drinken bij de moeder. Pas daarna zetten ze hun tocht weer verder.

Zes olifantenkalfjes gered uit modderpoel na urenlange uitputtingsslag