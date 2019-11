Niels Destadsbader: “Mijn naam is intussen even herkenbaar als mijn gezicht”

Zijn album ‘Boven De Wolken’ ging één dag na release al platina. Volgens Niels Destadsbader (31), nieuwe coach in ‘The Voice Van Vlaanderen’ en dinsdag te gast in ‘Het Huis’ bij Eric Goens, is er maar één recept voor die plek aan de top: keihard werken. Geen rem, maar volle gas. “Je kunt niet drie keer het Sportpaleis vullen door elke maand een citytrip te maken en duizend-en-een hobby’s te hebben.”