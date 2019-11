Ze lachen in de lens, kijken serieus, of doen een duckface . Daar staan ze, met hun foto erbij, op de website van de actiegroep Stop Feminicide : de 19 vrouwen die dit jaar in België vermoord werden door hun (ex-)man.

Twee keer per maand gebeurt het: partnermoord. Vorig jaar en het jaar daarvoor was het drie keer per maand. Een mogelijk nog verontrustender cijfer: elk jaar zijn er in ons land 150 gevallen van moord ...