Ridoan 0. (39) belde na moord op Jill (36) naar haar familie: “Waarom? Dat zal je nog wel zien”

Na maanden van stalking en belaging, heeft Ridoan O. (39) zijn ex-vrouw Jill Himpe (36) gisterochtend met messteken om het leven gebracht. De moord gebeurde wellicht op een carpoolparking in Deerlijk, waarna O. het lichaam ging verstoppen in Wevelgem, in het huis van haar moeder, bij wie ze uit angst opnieuw was ingetrokken.