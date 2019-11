Nederlandse advocaat beschoten bij Duitse grens

Een Nederlandse advocaat is vanuit een rijdende auto neergeschoten in het Duitse Gronau. Dat gebeurde op enkele honderden meters over de grens bij Enschede. Het slachtoffer, een 43-jarige man, is volgens de Duitse politie zwaargewond geraakt. Het zou gaan om een advocaat gespecialiseerd in onder meer ondernemingsrechtelijke en juridische dienstverlening. Zijn advocatenkantoor in Enschede kan geen commentaar geven.