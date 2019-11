Iran is woensdag officieel begonnen aan een nieuwe fase van de verdere terugtrekking uit het nucleaire akkoord van 2015. Dat blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (AEOI).

Er is tweeduizend kilogram uraniumgas naar de ondergrondse uraniumverrijkingsfaciliteit in Fordo gebracht. De komende uren wordt het gas geïnjecteerd in de 1.044 centrifuges die tot nu toe inactief waren ...