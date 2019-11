Het Openbaar Ministerie in Breda looft een bedrag van 15.000 euro uit voor informatie die leidt tot een oplossing in de vermissingszaak van de 56-jarige Belgische loodgieter Johan van der Heyden. De politie spreekt van een ernstig misdrijf en gaat ervan uit dat de 56-jarige Van der Heyden niet meer leeft.

De man is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in het Belgische Lint. Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den ...