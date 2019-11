N-VA kijkt richting liberalen en christendemocraten voor regeringsvorming

Nu PS-voorzitter Paul Magnette tot informateur is benoemd, kijkt N-VA expliciet richting Open Vld en CD&V. De boodschap is duidelijk: een paarsgroene regering is niet goed voor Vlaanderen en de liberalen en christendemocraten hebben daarvoor de sleutel in handen, zo bleek woensdag uit een reactie van Kamerlid Valerie Van Peel in De Ochtend op Radio 1.