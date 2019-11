Man pleit schuldig aan voorbereiding aanslag op Amerikaanse feestdag en bedreigen van Trump

In de Verenigde Staten heeft een man die sympathiseert met de terreurbeweging Al Qaeda schuldig gepleit aan het voorbereiden van een aanslag in Cleveland op de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gezegd. Demetrius Nathaniel Pitts, een 50-jarige Amerikaan, pleitte eveneens schuldig aan het uiten van bedreigingen aan het adres van president Donald Trump en aan diens familie, luidde het in een communiqué van het ministerie.