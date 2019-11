Gerecht onthult robotfoto in onderzoek naar sabotage kerncentrale Doel

Het federaal parket heeft de robotfoto vrijgegeven van een man die ze willen spreken bij hun onderzoek naar de sabotage van de kerncentrale van Doel, in de zomer van 2014. Iemand draaide op 5 augustus in de controlezaal van Doel 4 aan een hendel, waardoor 65.000 liter olie uit een stoomturbine wegstroomde. De nucleaire reactor ging in noodstop, en de kerncentrale lag 4,5 maanden stil.