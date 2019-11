Theo Francken: “Er hebben al ouders gevraagd om hun kind uit de klas van mijn dochter te halen”

Hij had nog nooit een aflevering van ‘Het Huis’ gezien, maar na vijf jaar aandringen ging Theo Francken toch overstag. In het programma vertelt hij onder meer over kwade sms’en van Bart De Wever die hem bijna zijn carrière kostten, zijn verleden als bokser en de tol van de politiek. “Ik heb al serieuze bedreigingen gehad. Er hebben zelfs ouders gevraagd om hun kind uit de klas van mijn dochter te halen. Uit schrik.”