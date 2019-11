Amerikaanse ambassadeur bij de EU stelt dat hulp aan Oekraïne verbonden was aan corruptieonderzoek naar Biden

Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, zegt dat het toezeggen van militaire hulp aan Oekraïne wel degelijk gelinkt was aan een corruptieonderzoek naar de familie-Biden. Dat blijkt dinsdag uit een bijkomende verklaring van de diplomaat in het impeachmentonderzoek tegen Trump

De verklaring heeft betrekking op de bijna 400 miljoen dollar aan militaire hulp voor Oekraïne. Sondland zegt dat hij aan Andrej Yermak, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, duidelijk maakte dat het geld “waarschijnlijk” enkel zou gedeblokkeerd worden wanneer Oekraïne een verklaring zou afleggen over een corruptieonderzoek naar de Bidens.

Sondland had op 17 oktober al een verklaring aan de parlementsleden afgelegd, maar deed maandag nog enkele toevoegingen. “Ik herinner me nu dat ik een individueel gesprek had met Yermak”, zo luidt zijn uitleg. Zijn verklaring werd dinsdag openbaar gemaakt.

Eerder had ook al de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, William Taylor, in zijn getuigenis gezegd dat de militaire hulp aan Kiev rechtstreeks gekoppeld was aan een dergelijk onderzoek.

De Democratische partij heeft een impeachmentonderzoek opgestart tegen Trump, omdat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Joe Biden wordt mogelijk de Democratische tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft altijd gezegd dat er geen sprake was van een “quid pro quo” (voor wat hoort wat) bij de afspraken die gemaakt werden met Oekraïne.