Van het Vlaamse politieke niveau naar het federale. Ook 163 dagen na de verkiezingen is er nog geen zicht op een federale regering. Het water tussen N-VA en PS is te diep. In ieder geval wordt de paars-gele piste - hoe uitzichtloos ze nu ook lijkt - nog niet losgelaten. TVL praat erover in hun studio met kandidaat-voorzitter van CD&V Raf Terwingen.