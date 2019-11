N-VA reageert op aantijgingen PS: “Op welke planeet leeft Magnette eigenlijk?”

De onderhandelingen over een nieuwe federale regering zitten in het slop. Ook na de nieuwe consultaties van de koning. Nadat Paul Magnette (PS) de N-VA verweet enkel oog te hebben voor het communautaire en niet voor het sociale, trokken de Vlaams-nationalisten op sociale media in de tegenaanval tegen wat zij “de PS-framing” noemen en vragen zich openlijk af “op welke planeet Magnette leeft.”