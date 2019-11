Op zaterdag 9 november 2019 is het exact dertig jaar geleden dat de Berlijnse muur viel en er een einde kwam aan de opdeling tussen Oost- en West-Duitsland. In de nasleep van die historische gebeurtenissen pendelden verschillende Limburgse busbedrijven met dagjestoeristen naar de bevrijde stad. Bent u in 1989 ook op zo’n bus gestapt om zelf stukjes van de muur te gaan kappen? Heeft u nog mooie foto’s of fijne anekdotes? Laat het gerust weten via hier@reageren.be.