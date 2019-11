ROYALS. Zo reageert prins Harry als hij knap wordt genoemd en de eerste klasfoto van de tweeling van Monaco

Prins Harry ging in zijn eentje naar Japan en kreeg daar heel wat complimentjes, ook over zijn uiterlijk. Prinses Charlène van Monaco deelde op Instagram dan weer de schoolfoto’s van haar vierjarige tweeling Jacques en Gabriella. Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Prinses Charlene van Monaco deelde op Instagram de klasfoto’s van de tweeling Jacques en Gabriella. De twee vieren op 10 december hun vijfde verjaardag, maar groeien duidelijk als kolen. Getuige daarvan zijn de drie zwart-witfoto’s. Ze poseren eens apart, maar gingen ook samen op de foto voor de klasfotograaf. Meteen werd ook duidelijk dat het meisje steeds meer op papa Albert begint te lijken, terwijl het jongetje meer weg heeft van zijn mama. De beelden konden al snel op meer dan 25.000 likes rekenen.



Prins Harry liet zijn vrouw Meghan Markle en zijn zoontje Archie achter in Engeland voor een trip naar Japan. Daar woonde hij onder meer de finale van het wereldkampioenschap rugby bij, maar hij bezocht ook een school. Op het Twitteraccount van de Britse koninklijke familie verscheen een filmpje over het bezoek. Helemaal op het einde gaat de prins uitgebreid op de foto met een groep schoolmeisjes. Naar verluidt riep een van hen hem toe dat ze hem knap vond, waarop een zichtbaar blozende Harry naar zijn trouwring verwees. “Ik ben getrouwd”, reageerde hij.

The Duke of Sussex meets Paralympic hopefuls in Tokyo ahead of rugby final

He warmed up for the Rugby World Cup final at a training session for would be Japanese Paralympians and discovered that one or two of them were rooting for England's opponents. #PrinceHarry #Tokyo pic.twitter.com/eXxeXAFhUt — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) November 2, 2019



Papa kroonprins Charles is de dupe geworden van een kunstvervalser. Het gaat om een waterlelieschilderij van Monet, een Picasso en een Dali die in zijn bezit waren. Indien echt zou de Monet 58 miljoen euro waard zijn, de Picasso 48 miljoen en de Dali 14 miljoen. Volgens de Mail on Sunday zijn de werken niet authentiek, maar geschilderd door de Amerikaanse meestervervalser Tony Tetro. De schilderijen hingen in Dumfries House, het hoofdkwartier van de liefdadigheidsinstelling van de prins. Hij heeft ze naar verluidt teruggestuurd naar de zakenman van wie hij ze had geleend.



Voor koningin Mathilde werd het een culinaire week. Ze bracht dinsdag een bezoekje aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Dat was niet toevallig, want de leerlingen van de hotelschool worden regelmatig ingeschakeld voor banketten in het koninklijk paleis. De koningin ging onder meer een kijkje nemen in de keukens en het restaurant en nam er uitgebreid de tijd om met de leerlingen een babbeltje te slaan. Ze werd ook rondgeleid door de bekende chef-kok Seppe Nobels van Graanmarkt 13, die ook een oud-leerling is van Ter Duinen.



Koningin Elizabeth II is al sinds 1952 de vorstin van het Verenigd Koninkrijk. Door de jaren heen droeg ze voor heel wat officiële gelegenheden bont, maar de tijden veranderen en dat heeft ook zij in de gaten. Volgens haar styliste Angela Kelly, die zopas haar memoires ‘The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe’ uitgebracht, draagt ze sinds begin dit jaar liever geen bont meer en kiest ze voor faux fur. “Wanneer de koningin een evenement bijwoont en het koud is, zal ze voortaan van nepbont gebruikmaken”, schrijft Kelly, die al 25 jaar in dienst is bij Elizabeth.

Het nieuws werd ondertussen ook al bevestigd door Buckingham Palace. “Bij elke nieuwe outfit die nu voor Hare Majesteit wordt ontworpen, wordt enkel nog nepbont gebruikt”, klinkt het. Maar dat wil niet zeggen dat we haar nooit meer in bont zullen zien. Voor officiële ceremonies waar een bepaalde outfit zoals een mantel bijhoort, zal ze er wel nog in opduiken.



Koningin Máxima trok deze week haar 'dancing shoes' aan om de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 bij te wonen. De Nederlandse koningin is niet vies van een feestelijke outfit en is wel vaker te zien in wat glitter en een streepje goud hier en daar. Deze keer koos ze voor een lichtbruine, satijnen blouse en rok van het Belgische modehuis Natan en een - opvallend - paar hakken met pailletjes van Gianvito Rossi. Haar partylook werd helemaal afgewerkt met een lakleren clutch. Daarmee troefde ze haar schoonmoeder prinses Beatrix, die haar vergezelde, helemaal af.