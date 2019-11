N-VA schuift zwarte piet door naar Paul Magnette: “Institutionele lag altijd al op tafel”

Ondervoorzitter van N-VA Lorin Parys is not amused met de timing en communicatie van PS-kopstuk Paul Magnette na het stranden van de opdracht van de preformateurs. “Terwijl Bart De Wever nog bij de koning zat, zei Paul Magnette in een interview aan de RTBF dat er een alternatief is: een paars-groene regering”, aldus Parys dinsdag bij Radio 1.