Rasmiya Awad, de zus van de gedode IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi, is maandag in het noorden van Syrië gearresteerd door Turkse militairen. Ze wordt dinsdag ondervraagd in Turkije. Dat meldt het persagentschap Reuters.

De 65-jarige vrouw opgepakt in het stadje Azaz, in de buurt van Aleppo. Bij haar arrestatie was ze vergezeld door vijf kinderen. Ze zou volgens de Turken een “goudmijn aan informatie” hebben over het ...