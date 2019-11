Ontsnapte Belgische IS-vrouw gevat in Turkije

Een van de Belgische vrouwen die uit een IS-gevangenenkamp in Syrië konden ontsnappen, is in Turkije opgepakt, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Ze zou de grens zijn overgestoken met de hulp van smokkelaars. De grens die volgens onze regering zo goed wordt bewaakt dat we geen terugkerende terroristen hoeven te vrezen.