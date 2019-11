Nog twee andere sabotagepogingen in Doel 4: gerecht komt nu voor het eerst met robotfoto

Exact vijf jaar geleden werd de stoomturbine in Doel 4 naar de vaantjes geholpen. Niet door een ongeluk maar door sabotage. Wellicht door eigen personeelsleden. Het gerecht geeft dinsdag een robotfoto vrij. Want de daders lopen nog altijd vrij rond en werken mogelijk nog in de kerncentrale. Meer nog, voor de gelukte sabotagedaad waren er al twee pogingen geweest.