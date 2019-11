Het gerecht is een onderzoek gestart naar een mogelijke aanranding van een 20-jarige studente. Die heeft een klacht ingediend bij het Brusselse gerecht omdat ze zaterdagnacht verkracht zou zijn door een valse Collecto-bestuurder.

Via de Facebookpagina van ULB Confessions doet de studente haar schokkende verhaal. Daarin vertelt ze hoe ze zaterdag na een studentenfeestje in Elsene huiswaarts wilde keren, maar in de handen van een ...