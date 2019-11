Geike, Novastar en Bazart komen samen optreden in Hasselt voor goed doel

Op 8 december verwelkomen Johnny Joris en echtgenote Oetje Wauters de artiesten Geike, Joost Zweegers en het voltallige Bazart in Cultuurcentrum Hasselt. Dit ten voordele van hulpbehoevende kinderen in Myanmar. “Zonder Joost had ik zo’n affiche nooit voor mekaar gekregen”, vertelt Johnny.

De opbrengst van het concert gaat naar Do Well, de vzw die Johnny en Oetje oprichtten ten voordele van hulpbehoevende kinderen in Myanmar. “We zijn actief in en rond Yangon, de grootste stad van het land ...